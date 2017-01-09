CAS дисквалифицировал бегуна Дылдина на четыре года

Москва, 9 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на четыре года российского бегуна Максима Дылдина, который был обвинен в употреблении допинга. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение CAS вступило в силу 6 января 2017 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) планирует создать систему независимого допинг-контроля спортсменов из Российской Федерации.

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