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CAS дисквалифицировал бегуна Дылдина на четыре года
Спорт

CAS дисквалифицировал бегуна Дылдина на четыре года

Сегодня 19:49
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CAS дисквалифицировал бегуна Дылдина на четыре года

Москва, 9 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на четыре года российского бегуна Максима Дылдина, который был обвинен в употреблении допинга. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение CAS вступило в силу 6 января 2017 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) планирует создать систему независимого допинг-контроля спортсменов из Российской Федерации.

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Алексей Громов
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