McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

На днях еженедельный британский журнал Economist должен опубликовать очередной, уже 32-й по счету, «индекс биг-мака». Той самой стандартной «булочки с говяжьей котлетой» от McDonald’s, которая производится более чем в 120 странах мира и по которой приблизительно оценивается реальная покупательная способность национальных валют.

И — надо же такому случиться! — буквально накануне этого события прошли, во-первых, продажа 80% бизнеса «золотых арок» в Китае и Гонконге за 2,08 млрд долл., а во-вторых — российский рубль подорожал к доллару, остановившись пока на отметке в 59,8961 «деревянных» за один «вечнозеленый».

Что в булочке тебе моей?

Интересно здесь то, что за китайско-гонконгский бизнес McDonald’s в 2016 году предлагалось почти в два раза больше — речь шла о 3 млрд долл. за весь пакет акций, но производители «биг-маков» тогда рассчитывали на другие перспективы. Теперь же — видимо, после победы Дональда Трампа, главными акционерами и владельцами франшизы на 20 лет стали гонконгская Citic (52%) и тесно связанная с «кланом Бушей» американская Carlyle Group (28%).

А еще интересно то, что прошлогоднее «дно» российской национальной валюты по «индексу биг-мака» (1,53 долл. в нашей стране против 4,93 долл. в США, т. е. в 3,22 раза дешевле!) теперь, из-за усиления рубля, вряд ли будет пробито.

Кстати, для тех, кто утверждает, будто «Украина — это не Россия»: аналогичный показатель «незалежной» в начале 2016 года составлял 1,54 долл. Случайное совпадение? Не исключено, но почему ничего похожего не было ни в одной из прочих 100 с лишним стран мира? Следующий показатель «недооцененности» национальной валюты наблюдался только у ЮАР — но и там «булочка с котлетой» стоила целых 1,77 долл.

Прибыли с неба не падают

Конечно, вследствие укрепления рубля и падения гривны, по итогам 2016 года дорожки этих двух валют относительно «бакса», наконец-то, должны разойтись. Потому что приватизация «Роснефти» в условиях роста мировых цен на энергоносители, — совсем другое дело, чем национализация «Приватбанка» в условиях роста балансовой задолженности.

Читайте также: Ящик Пандоры скоро будет открыт: начать решено с финансового хаоса в Индии

Ведь это только кажется, что приватизация прибылей и национализация убытков — две стороны одной бизнес-медали. То есть бизнес-модели. На самом деле между ними — настоящая пропасть. Потому что прибыли с неба не падают — их надо организовать, чем Россия больше года занималась в Сирии. Да, потратила на это, по разным оценкам, больше 2 млрд долл., но эти затраты окупились, во-первых, через увеличение портфеля экспортных заказов отечественной «оборонки». А во-вторых, через соглашение с ОПЕК по совместной заморозке объемов добычи «черного золота», после которого цены выросли минимум на 10 долл. за баррель, — это означает «приварок» только к бюджетным доходам примерно в 2–2,1 млрд долл., так что считайте сами.

А пошла бы Саудовская Аравия на это, если бы ее клиентам из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) не «обломали рога» в Сирии? Думаю, ответ очевиден. Да, людей жаль. Но они погибли не бессмысленно и не бесцельно.

Выбитый козырь

Возвращаясь к китайско-гонконгской сделке McDonald’s, наверное, следует сказать, что, помимо непосредственной экономической составляющей, у нее подразумевается и политический подтекст.

Долгие годы «индекс биг-мака» использовался американскими политиками для подтверждения тезиса о необходимости ревальвации китайского юаня, без которой товары Made in China приобретают дополнительные конкурентные преимущества на мировом рынке. В начале 2016 года Economist обозначил цену данного товара в КНР на уровне 2,68 долл., то есть в 1,84 раза дешевле, чем «среднеамериканская». Вряд ли это соотношение сильно изменилось за прошедший виток Земли вокруг Солнца. Разделите на эту цифру дефицит США в торговле с Китаем (даже без учета мультипликативных эффектов) — хотя бы за 2015 год, когда он составил 365,7 млрд долл. (в этом году будет еще больше). Понятна цена вопроса?

Читайте также: Лавина тронулась: повышение ставки ФРС ведет к новой волне глобального кризиса

А теперь китайские товарищи, получив «по дешевке» не только прибыльный и перспективный бизнес (более 2200 «точек» в КНР и Гонконге), но и контроль за «индексом биг-мака», этот козырь из рук Трампа и Ко могут если не выбить, то во многом нейтрализовать. Тем более что «биг-маками» в Поднебесной питаются далеко не самые бедные слои населения, которые уж как-нибудь переживут, если их любимый американский бутерброд подорожает чуть сильнее, чем окажется средняя инфляция по стране. Рост их номинальных, да и реальных доходов в юанях эту разницу гарантированно и с запасом перекроет…

Кстати, сегодня — как раз сороковой день со дня смерти Майкла «Джима» Деллигатти, изобретателя «биг-мака», вокруг которого теперь бушуют такие информационные, финансовые и политические страсти…