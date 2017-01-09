Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

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В Ормузском проливе боевой корабль ВМС Соединенных Штатов Америки обстрелял несколько катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Учитывая имеющиеся разногласия между Вашингтоном и Тегераном, можно говорить о том, что над этими странами нависла угроза реальной войны, считает капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Сам инцидент произошел в минувшее воскресенье, однако в СМИ информация просочилась только сегодня. Сообщается, что американский военный корабль открыл предупредительную стрельбу по катерам КСИР после того, как четыре небольших судна на полном ходу начали сближение. Как рассказали в военном ведомстве США, иранские суда не реагировали на радиосигналы и сброшенный с вертолета дымовой буй.

«Если инцидент произошел в нейтральных водах, то американский корабль имел полное право открывать огонь, потому что было предупреждение. Но если это все происходило в территориальных водах Ирана, то, конечно же, правы были моряки КСИР. Все это регулируется морским правом. Если рассматривать действия американского флота, то тут не придерешься — они иранцев предупредили и только после этого открыли огонь», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Отметим, власти США неоднократно жаловались на то, что иранские военные катера допускают опасное сближение с их кораблями в Персидском заливе. Так, летом 2016 года четыре военных катера Ирана подходили на расстояние в 275 метров к американскому эсминцу Nitze. Подобный случай произошел и возле Ормузского пролива. В тот раз американский корабль был вынужден изменить курс.

«Надо понимать, что у Вашингтона и Тегерана всегда были напряженные отношения, и сейчас не исключение. Да, это незначительный инцидент, и чем он вызван — я пока не понимаю, но склоняюсь к тому, что все это стало результатом поражения демократов в США. Более того, нельзя забывать всей истерии вокруг России и Ирана. Дело в том, что формируется союз Турции, Ирана и Российской Федерации вокруг сирийской проблемы. Именно поэтому вашингтонские ястребы могут пытаться спровоцировать конфликт», — отмечает Дандыкин.

Напомним, через Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским заливом, проходит около 40 процентов глобального экспорта нефти морским путем. Время от времени из Тегерана звучат угрозы перекрыть стратегически важную артерию в случае давления Запада на Иран.

«Американский флот самый мощный в мире, и я как военный моряк могу сказать, что Советский союз, а потом и Российская Федерация неоднократно сталкивались с ним в нейтральных водах. Моряки США отличаются особой наглостью, и их нужно ставить на место. Но из-за давних споров, даже незначительный конфликт с Ираном может перерасти в настоящее военное противостояние», — заключил эксперт.