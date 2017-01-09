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Сирия: российские студенты отправят более тонны гумпомощи в Дамаск
Новости Сирии

Сирия: российские студенты отправят более тонны гумпомощи в Дамаск

Сегодня 19:40
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Сирия: российские студенты отправят более тонны гумпомощи в Дамаск

Москва, 9 января. Более тонны гумпомощи, которую собрали российские студенты для сирийских школьников и студентов, отправится в Дамаск 15 января, заявили в «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в понедельник.

5 декабря московские студенты начали акцию по сбору гумпомощи под эгидой Фонда поддержки студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, «СтудФонд». В конце декабря гумпомощь передали послу Сирии в РФ Рияду Хаддаду, который выразил готовность помочь в транспортировке гумгруза.

«Самолет с гуманитарной помощью отправится из Внуково в Дамаск 15 января»,  — заявили в организации.

Гумгруз в основном состоит из канцелярских принадлежностей, бакалеи, детской одежды и игрушек, лекарств и средств личной гигиены.

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Таисия Григорьева
#сирия
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