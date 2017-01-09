FAN-TV Лента новостей
Жители Алеппо получили более 11 тонн гумпомощи от Центра по примирению
Политика

Жители Алеппо получили более 11 тонн гумпомощи от Центра по примирению

Сегодня 19:41
54

Жители Алеппо получили более 11 тонн гумпомощи от Центра по примирению

Москва, 9 января. Сотрудники Центра российского Центра по примирению за сутки передали жителям сирийского Алеппо более 11 тонн гумпомощи в ходе восьми гуманитарных акций. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра.

В районе Шейх-Максуд мирным жителям передали 1,5 тонны гумпомощи, в районах Хамдания и Хан Аль-Зайтун (Сулеймания) – по 2 тонны, в районе школы Сулейман Хитира, где находится центр временного размещения — 1,3 тонны, в районе Салах ад-Дин – 1,8 тонны, в районе Аль-Исмаилия – 500 кг, в районе Хей Аль-Фардус – 900 кг.

Также для жителей Алеппо работают пункты горячего питания, где они могут получить и предметы  первой необходимости.

Читайте также: В Алеппо за парты сели почти 4 тыс. юных сирийцев

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

Сегодня 19:51
65

Сирия новости 9 января 2017 19.30: боевики ИГ устроили массовую казнь в Ракке, в Дамаске уничтожен командир повстанцев

Сегодня 19:30
131

Бои в районе Широкино: как корреспондент ФАН попал под обстрел на южном фронте ДНР

Сегодня 19:23
194

Тысяча и одна ночь Донбасса. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 19:15
125

Больше сотни боевиков сдались властям Сирии в Хомсе

Сегодня 19:10
153
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Два населенных пункта в Сирии присоединились к перемирию за сутки

20:00

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

19:51

CAS дисквалифицировал бегуна Дылдина на четыре года

19:49

Жители Алеппо получили более 11 тонн гумпомощи от Центра по примирению

19:41

Стритрейсерша Багдасарян показала соцсетям голые ягодицы

19:41

Новый зенитно-ракетный полк ВКС РФ прикроет Москву системами С-400 «Триумф»

19:40

Сирия: российские студенты отправят более тонны гумпомощи в Дамаск

19:40

Сирия: РФ сообщила о 14 нарушениях в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Алеппо

19:33

Сирия новости 9 января 2017 19.30: боевики ИГ устроили массовую казнь в Ракке, в Дамаске уничтожен командир повстанцев

19:30

Бои в районе Широкино: как корреспондент ФАН попал под обстрел на южном фронте ДНР

19:23

Туляк после ссоры с подругой поджег квартиру и напал с ножом на полицейских

19:21

Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%

19:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Два населенных пункта в Сирии присоединились к перемирию за сутки
Читать
Закрыть