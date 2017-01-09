Жители Алеппо получили более 11 тонн гумпомощи от Центра по примирению

Москва, 9 января. Сотрудники Центра российского Центра по примирению за сутки передали жителям сирийского Алеппо более 11 тонн гумпомощи в ходе восьми гуманитарных акций. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра.

В районе Шейх-Максуд мирным жителям передали 1,5 тонны гумпомощи, в районах Хамдания и Хан Аль-Зайтун (Сулеймания) – по 2 тонны, в районе школы Сулейман Хитира, где находится центр временного размещения — 1,3 тонны, в районе Салах ад-Дин – 1,8 тонны, в районе Аль-Исмаилия – 500 кг, в районе Хей Аль-Фардус – 900 кг.

Также для жителей Алеппо работают пункты горячего питания, где они могут получить и предметы первой необходимости.

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