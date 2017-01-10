ВКС РФ и бойцы ПВО провели совместную тренировку в Забайкалье

Чита, 10 января. Летчики ВКС РФ и зенитные части Восточного военного округа отработали совместную охрану воздушных границ России.

В совместной командно-штабной тренировке приняли участие авиационные части, зенитное ракетное подразделение и дивизия ПВО, расположенные в Забайкальском крае. Перед частями и соединениями стояла задача охраны воздушного пространства с четырех командно-штабных пунктов, и перехват нарушителей воздушных границ Российской Федерации. Части ПВО успешно отработали перехват воздушных целей, летчики ВКС РФ сумели обнаружить в заданном районе воздушное судно-нарушитель и принудили его выполнить посадку на военном аэродроме.