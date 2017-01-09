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Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме
Новости Сирии

Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Сегодня 20:13
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Сирия сегодня: радикалы ИГИЛ казнили 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Сирия, 9 января. Спецпосланника ООН по Сирии де Мистуру пригласят в Астану, президент Турции Эрдоган рассказал о планах по урегулированию кризиса в САР, правительственные войска отразили наступление «Джебхат ан-Нусры» в Хаме. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Спецсланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура

Де Мистуру пригласят на переговоры

Спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру пригласят на переговоры в Астане. Как сообщил дипломатический источник в целевых группах по Сирии в Женеве, приглашение будет отправлено в ближайшее время. Напомним, что встреча по урегулированию сирийского конфликта между легитимным правительством САР и представителями оппозиционных сил запланирована на 23 января.

Также сообщается, что российская сторона выразила надежду на то, что в переговорах примет участие заместитель специального посланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган о проделанной работе по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сирийский кризис удастся урегулировать политическим путем уже в 2017 году.

По словам Эрдогана, этот год станет интенсивным периодом. Он отметил, что совместными усилиями Россия, Иран и Турция подготовили площадку в Астане, где пройдут переговоры между лидерами оппозиции и правительством Сирийской Арабской Республики. Турецкий лидер также добавил, что перемирие, несмотря на нарушения со стороны боевиков, «открывает большое окно возможностей». «Мы надеемся, что удастся разрешить политическим путем кризис в Сирии, мы делаем всё для этого», — заявил он, выступая в Анкаре перед иностранными послами.

Реджеп Эрдоган также затронул тему отношений между Турцией, Ираком и Евросоюзом. Он отметил, что его страна начала «искренний диалог» с Ираком, напомнив, что желание Турции вступить в ЕС — неизменно. Однако Анкара не готова закрыть глаза на «европейскую политику двойных стандартов, которые применяются по отношению к Турции».

Сирия сегодня: радикалы ИГИЛ казнили 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Военная обстановка

В районе Саламия, расположенном в провинции Хама, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) Башара Асада при содействии отрядов народного ополчения, отразили атаку боевиков «Джебха ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) на позиции САА. Сообщается, что правительственные войска нанесли множество ударов по позициям радикалов и уничтожили десятки из них.

В данном районе базируются группировки «ан-Нусры» и радикалы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.), которые регулярно обстреливают населенные пункты, сообщает SANA.

Боевики «Исламского государства» казнили 12 мирных жителей в Ракке. Сообщается, что ни в чем не повинных людей казнили выстрелом в голову за использование спутниковых тарелок.

Продолжаются ожесточенные столкновения правительственных войск при поддержке отрядов национальной обороны с террористами в провинции Дамаск.

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Алексей Громов
#реджеп тайип эрдоган #стаффан де мистура #башар асад #рамзи эзельдин рамзи
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