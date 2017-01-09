Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%

Москва, 9 января. На последнем в ушедшем году пленарном заседании сенаторы поддержали закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке, который обеспечит сокращение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей до среднего по России уровня. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Министр отметил, что сегодня 1 кВт⋅ч электроэнергии стоит 3 рубля 19 копеек, в отдельных регионах Дальнего Востока цена доходит до 30–40 рублей.

«А в среднем по региону снижение составит 30%. Ежегодно это даст экономию дальневосточным предприятиям до 40 млрд рублей, что является источником новых инвестиций на Дальний Восток. Снижение энерготарифов начнется с 1 июля 2017 года и будет происходить в течение 2–3 лет», — заявил Галушка газете «Известия».

Также министр заявил, что до 2020 года на Дальнем Востоке будет открыто до 500 новых предприятий, в том числе 75 — в текущем году.