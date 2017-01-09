Туляк после ссоры с подругой поджег квартиру и напал с ножом на полицейских

Тула, 9 января. Житель Тулы после ссоры с подругой сжег квартиру и попытался ранить ножом полицейских, прибывших на вызов. В итоге злоумышленника госпитализировали с огнестрельным ранением ноги.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области, полицейским сообщили о бытовом конфликте в доме на улице Демидовской. Оказалось, что поссорившийся с сожительницей мужчина отказался пускать ее в свое жилище. Во время выяснения отношений он сначала поджег квартиру, а потом выбежал на лестничную клетку, держа в руке нож.

Полицейский в целях защиты выстрелил в ногу буйного жильца из табельного оружия. Мужчину доставили в больницу, его жизнь находится вне опасности. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются правоохранительными органами.