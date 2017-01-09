Больше сотни боевиков сдались властям Сирии в Хомсе

Хомс, 9 января. Боевики из городов Ар Растан и Телль-Биса (Ar Rastan, Talbiseh), расположенных в пригородах сирийского Хомса, сдались властям в обмен на легализацию. Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлена процедура оформления раскаявшихся боевиков.

Всего зафиксирована сдача 130 стволов от 130 мужчин двух поселений. Среди оружия ничего выдающегося – довольно старые автоматы Калашникова и даже помповые ружья. Впрочем, и с таким арсеналом незаконные вооруженные формирования изрядно досаждали властям, провоцируя конфликты.

Сейчас с этим покончено, все легализовавшиеся боевики подписывают специальный документ-клятву и произносят клятву в соответствии с канонами ислама. Отступление от такой клятвы рассматривается как преступление против ислама.

В настоящее время власти пытаются обеспечить этих мужчин работой и жильем.