Сирия: РФ сообщила о 14 нарушениях в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Алеппо

Москва, 9 января. Российская сторона зафиксировала 14 нарушений режима перемирия на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом в понедельник сообщили представители российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

«Зафиксировано 14 нарушений, из них в провинциях: Хама – восемь, Латакия – два, Дамаск – два, Алеппо – два», — указано в заявлении ведомства.

При этом турецкие наблюдатели рассказали о 17 инцидентах.

Ранее стало известно о том, что правительственные войска САР уничтожили бронетехнику террористов в районе Пальмиры.

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