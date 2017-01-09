Ракетчики РВСН получили противодиверсионные «Тайфуна»

Москва, 9 января. Соединения Ракетных войск стратегического назначения получили новую партию боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М».

Машины «Тайфун» были специально разработаны для охраны и защиты ракетных комплексов стратегического назначения. Сейчас они поступают в соединения, на вооружении которых стоят ракетные комплексы «Ярс». «Тайфун» предназначен для действий бойцов специального назначения, ведения разведки при помощи оптических, радиолокационных и инфракрасных приборов, а также для борьбы с диверсионными группами противника. Уникальность этой машины заключается в том, что она оснащена беспилотным летательным аппаратом, способным засечь противника на дистанции до пяти километров.