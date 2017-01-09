Бои в районе Широкино: как корреспондент ФАН попал под обстрел на южном фронте ДНР

Передовые позиции армии ДНР в районе Широкино — место постоянных боёв. На них и побывал корреспондент ФАН, чтобы лично посмотреть на «перемирие», которое на себе ощущают все бойцы ВСН.

Добраться до позиции находящейся на самой передовой удалось далеко не сразу. Проехать туда на машине практически невозможно, так как она тут же станет мишенью для всех видов оружия, применяемых ВСУ. Даже сообщение с позицией — нерегулярное. Группы выходят без какого-либо графика и только в случае необходимости. Вообще всё передвижение вдоль линии фронта происходит от позиции к позиции с проходящими группами. «Фронтовое такси», которое обеспечивает безопасность, состоит обычно из нескольких человек, направляющихся к позиции. Причем можно просидеть два-три часа, потому что где-то впереди начался бой или просто потому, что в ту сторону идти пока никому не надо. Так, чтобы пройти около 5 километров до нашей цели, мы потратили больше 5 часов.

Ещё на подходе мы услышали стрельбу и последние пару сотен метров бежали, пригнувшись. До ближайшей позиции ВСУ — 600 метров. До других от километра до полутора. Вваливаемся в окоп и сразу же останавливаемся.

«Снайпер, похоже, работает. Цинк из-под патронов вот с бруствера сбил. Одним выстрелом сбил. Да и сам выстрел слышно особо не было», — рассказывает боец, встретивший нас в окопе.

Нас поселяют в блиндаж к другим бойцам и показывают запутанную сеть укреплений, связанных окопами. После короткой экскурсии бойцы поят нас чаем и расспрашивают о последних новостях, ведь эта позиция является настолько передовой, что здесь можно смотреть только украинские каналы, транслируемые из Мариуполя, но ни Интернета, ни газет здесь нет. Ближе к вечеру начинают активизироваться огневые точки ВСУ.

«С той стороны у них ДШК, стрелковое, с другой — пара «Утёсов», капониры для БМП, там одна или две всегда есть. Ну, и с третьего направления тоже несколько позиций с пулемётами. Где-то в овраге миномёт стоит, работает, но выстрел слышно глухо, потому считаем, что в овраге стоит. Ну, и артиллерия им помогает из Водяного, Талаковки. Недавно вот танки подъехали к ним, машин не меньше пяти. Выезжают обычно со стороны Широкино», — поясняет обстановку один из провожатых.

Огонь становится плотнее. Временами пули залетают в само укрытие, к счастью, только рикошеты. Свист пуль и осколков заставляет поглубже втягивать голову и пониже надвигать каску. Начинают отвечать и с нашей позиции, но только из лёгкого оружия — пулемёта, и время от времени из противотанкового ружья времён Великой Отечественной войны.

Несколько попаданий приходятся по самому укреплению, где мы находимся. Мелкие осколки залетают внутрь. Наутро обнаруживаю один застрявший в куртке и, к счастью, не дошедший до руки. Через некоторое время бой утихает, и мы спускаемся в блиндаж. Здесь спокойней, и взрывы наверху уже не кажутся столь пугающими. Ночью начинает падать мокрый снег. Выйдя в окоп на перекур, внезапно приходится вернуться. Слышен характерный свист и прилёт мины на позицию. Блиндаж подпрыгивает, и где-то слышен шум падающей земли.

После миномётного обстрела некоторое время стоит тишина, и слышно, что стрельба ведётся по другим позициям. Ночь проходит относительно спокойно. Правда, спокойно здесь означает, что просто стреляют не часто и не из крупнокалиберного оружия. Такие же спокойные здесь и дни. Наутро, собрав снаряжение, вновь надеваем бронежилеты и выходим на улицу. Начинается мелкий дождь, чему бойцы откровенно рады.

«Так ни тепловизоры ничего не увидят, ни вообще нас не заметят. Вчера вечером группу которая к нам шла, обстреливали из винтовки с ПБС (прибор для бесшумной стрельбы — прим. ФАН), в сумерках уже. Видно, тепловизорный прицел у них. Так к нам группа и не дошла. Хорошо хоть не зацепили никого. Может утром проскочат», — обнадёжил нас проводник.

Дорога обратно по грязи и под дождём заняла всего час. Тем резче контраст, когда спустя ещё несколько часов дороги мы въехали в Донецк, где порой кажется, что война происходит где-то в абсолютно другом мире.