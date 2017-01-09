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Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области
Происшествия

Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области

Сегодня 19:06
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Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области

Одесская область, 9 января. Солдат пограничной службы Украины погиб от переохлаждения в Одесской области. Об этом сообщил глава Килийского районного совета Одесской области Павел Бойченко.

По данным чиновника, военнослужащий Измаильского пограничного отряда покинул часть, чтобы повидаться со своими родственниками, которые проживают неподалеку в  селе, однако не дошел. Тело военнослужащего было найдено недалеко от села, в которое он направлялся.

По предварительным данным, причиной смерти послужило переохлаждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства данной трагедии.

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Кирилл Иванов
#павел бойченко
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