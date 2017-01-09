Украинский пограничник насмерть замерз в Одесской области

Одесская область, 9 января. Солдат пограничной службы Украины погиб от переохлаждения в Одесской области. Об этом сообщил глава Килийского районного совета Одесской области Павел Бойченко.

По данным чиновника, военнослужащий Измаильского пограничного отряда покинул часть, чтобы повидаться со своими родственниками, которые проживают неподалеку в селе, однако не дошел. Тело военнослужащего было найдено недалеко от села, в которое он направлялся.

По предварительным данным, причиной смерти послужило переохлаждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства данной трагедии.