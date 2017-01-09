Стритрейсерша Багдасарян показала соцсетям голые ягодицы

Москва, 9 января. Скандально известная гонщица Мара Багдасарян выложила в соцсетях интимные фотографии, а также снимки, на которых она запечатлена за рулем очередного Mercedes-Benz премиум-класса.

Несмотря на проблемы с законом, Багдасарян продолжает вести активную социальную жизнь. Так, во время новогодних праздников она опубликовала «ВКонтакте» свои интимные фото.

Накануне стало известно, что Багдасарян задержали, когда она находилась за рулем своего автомобиля. После оформления протокола девушку доставили в столичную клинику с диагнозом «состояние после судорожного припадка».