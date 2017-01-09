Должникам в России пригрозили лишением единственного жилья

Москва, 9 января. Министерство юстиции Российской Федерации разрабатывает законопроект, согласно которому должников смогут лишать единственного жилья.

Согласно предварительной информации, документ находится на стадии общественного обсуждения. Как отметили представители ведомства, кредиторы смогут конфисковать квартиру в том случае, если ее стоимость и площадь превышает в два раза параметры жилого помещения, положенного по закону семье должника.

Ранее стало известно о том, что российское правительство может разрешить некоторым должникам выезжать за границу.

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