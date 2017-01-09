США ввели санкции против нескольких компаний и граждан Турции

Вашингтон, 9 января. США ввели санкции против двух компаний и трех физических лиц в Турции из-за их связей с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Министерство торговли США.

В очередной американский «черный список» попала турецкая компания «Композит Кимья», которая в обход законов США экспортировала в Иран высококачественное американское углеродное волокно. Кроме того, в список попала компания «Рамор груп», которая по данным Министерства торговли США, причастна к закупкам или передаче в Иран американских военных товаров.

Также в сообщении Минторга США отмечается, что граждане Турции, которые оказались в санкционном списке имеют непосредственное отношение к вышеуказанным компаниям.