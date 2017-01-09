«Хаббл» разглядел «отряд» комет-«камикадзе», атакующих молодую звезду

Вашингтон, 9 января. Космический телескоп «Хаббл» сделал необычные фото молодой звезды HD 172555 в созвездии Павлина, на которых заметен целый «рой» комет, которые движутся в сторону светила и периодически сталкиваются с ним. Об этом сообщается на сайте телескопа.

Судя по снимкам с «Хаббла», объекты в созвездии Павлина аналогичны кометам Кройца, которые есть в Солнечной системе — те периодически сгорают при приближении к Солнцу.

«Тем не менее, пока мы не знаем их состава, мы не можем говорить, что это кометы. Нужны дополнительные наблюдения для того, чтобы понять, являются ли они каменистыми небесными телами, как астероиды, или ледяными, как кометы», — сообщает Кэрол Грэди из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде (США).

Звезда HD 172555 и ее система считаются одними из самых необычных «соседей» Солнечной системы. Система находится на расстоянии всего 95 световых лет от Земли, а также является весьма молодой — с момента ее зарождения прошло всего 23 млн лет, и многие процессы формирования планет и т.д. в ней еще не завершены, и у астрономов иногда получается их наблюдать.