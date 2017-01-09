Летчики ВКС РФ в Пушкине совершат более 100 учебных вылетов за неделю

Пушкин, 9 января. Экипажи армейской авиации Западного военного округа приступили к первым в новом году тренировочным полетам.

Пилоты должны отработать процедуру взлета и посадки с поиском и уничтожением воздушных целей. Распознавание воздушных объектов по системе «свой-чужой» будет производиться с использованием обзорно-прицельной системы нового поколения, которая оснащена теле- и лазерными каналами. Воздушную цель будет имитировать транспортно-боевой вертолет Ми-8 «Терминатор». В полетах примут участие порядка 30 пилотов вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», которым предстоит совершить более 100 вылетов.