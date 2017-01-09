Фрегат «Адмирал Макаров» продолжит испытания в Балтийском море

Балтийск, 9 января. После новогодних праздников новейший фрегат «Адмирал Макаров» продолжит государственные испытания на полигонах Балтийского флота.

На испытаниях будет произведена проверка корабельных систем и устройств, главной энергетической установки, а также ходовых характеристик фрегата. Государственные испытания являются финальным этапом проверки корабля перед передачей его в боевой состав Военно-морского флота России. Фрегат «Адмирал Макаров» является третьим сторожевиком в своей серии и предназначен для ведения борьбы с подводными и надводными кораблями противника, а также отражения воздушных налетов в дальних морских походах.