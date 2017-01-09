Медведев подписал поправки к платежам за услуги ЖКХ

Москва, 9 января. На сайте правительства РФ опубликовано постановление об изменении порядка содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядке предоставления коммунальных услуг. Документ подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В документе говорится, что расходы на водоснабжение, электроэнергию и канализацию для содержания общего имущества в многоквартирных домах теперь будут включаться в плату за обслуживание общего имущества, сообщает «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что в 2017 году плата за жилищно-коммунальные услуги повысится в среднем на 6,7%. Об этом заявил председатель комитета по тарифам Смольного Дмитрий Коптин.