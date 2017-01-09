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Три бывших депутата Госдумы РФ до сих пор не уступили квартиры «новичкам»
Политика

Три бывших депутата Госдумы РФ до сих пор не уступили квартиры «новичкам»

Сегодня 18:40
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Три бывших депутата Госдумы РФ до сих пор не уступили квартиры «новичкам»

Москва, 9 января. Три депутата Госдумы прошлого созыва до сих пор не освободили служебные квартиры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

Уточняется, что речь идет о представителе ЛДПР Владимире Таскаеве, коммунисте Михаиле Заполеве и «единороссе» Михаиле Яшине. Таскаев пока не может заниматься этим вопросом, поскольку отсутствует в Москве до 17 января. Заполев также пока не может освободить жилье, поскольку по семейным обстоятельствам находится в Барнауле. Яшин прибыл в Москву и собирается освободить жилье уже в ближайшее время. Освободить квартиры экс-депутаты должны были еще 4 декабря прошлого года. 

К настоящему моменту в служебные квартиры заселились 115 депутатов-«новичков», еще 50 проживают в гостиницах в ожидании заселения. 

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