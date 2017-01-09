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Донецк провел праздники без перебоев ЖКХ
Новороссия

Донецк провел праздники без перебоев ЖКХ

Сегодня 18:29
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Донецк провел праздники без перебоев ЖКХ

Донецк, 9 января. Минстрой Донецкой Народной Республики сообщил, что первые праздничные выходные в новом году прошли без существенных сбоев ЖКХ.

Коммунальные службы республики отработали праздники в штатном режиме, сообщает Минстрой ДНР. Без перебоев жители населенных пунктов получали тепло, свет, воду и газ. Также без аварийных ситуаций прошли и новогодние праздники, чему жители республики Донбасса были рады. Не обошлось и без происшествий, в субботу седьмого января артобстрел со стороны украинских силовиков повредил надземный газопровод, однако аварийный службы оперативно устранили повреждения, двадцати абонентам снова было восстановлено газоснабжение.

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Алексей Громов
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