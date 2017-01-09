Взаимодействие РФ и Турции в борьбе против ИГИЛ ударило по имиджу США

Нью-Йорк, 9 января. ВКС России поддержали турецкую наступательную операцию против ИГИЛ (запрещена в РФ) на севере Сирии, что сыграло важную роль в процессе укрепления партнерских отношений России и Турции. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Россия смогла наладить эффективное военное сотрудничество с Турцией, которая является членом НАТО, пока коалиция во главе с США пыталась освободить сирийскую Ракку. При этом укрепление связей между Москвой и Анкарой оттеснило США на второстепенные позиции в сирийском вопросе.

Также издание отмечает, что Россия и Турция стали инициаторами процесса перемирия в Сирии, без участия США, а отношения между Вашингтоном и Анкарой становятся все более напряженными из-за укрепления позиций курдских сил, на сторону которых встали США.