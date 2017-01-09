Голландские следователи боятся работать в Донбассе на месте крушения MH17

Амстердам, 9 января. Голландская прокуратура призналась, что не собирает самостоятельно улики на месте крушения самолета Boeing-777 (рейс MH17), который разбился в 2014 году в Донбассе, поскольку в этом регионе слишком опасно. Вместо этого прокуроры конфискуют улики и аппаратуру со свидетельскими показаниями у голландских журналистов, которые, в отличие от следователей, не боятся посещать восточную Украину.

«В голландской прокуратуре утверждают, что сами не могут собрать подобный материал, поскольку в регионе, где произошло крушение, слишком опасно», — пишет в Facebook журналист Стефан Бек.

Репортер обратил внимание на то, что представители прокуратуры делают заявления, которые не соответствуют действительности, и выразил сомнение в прозрачности расследования, которое проводят голландские специалисты.

Ранее сообщалось, что голландская полиция конфисковала у двух вернувшихся из Донбасса журналистов диктофоны, на которых были записаны интервью, а также улики, найденные на месте крушения самолета.