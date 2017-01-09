Персонал ТЦ в Киеве отказался говорить по-украински



Киев, 9 января. Кассиры крупного ТЦ «Караван» в Киеве, отказавшиеся обслуживать клиентов, не говорящих на русском языке стали «звездами» YouTube. Видео скандала опубликовал на портале мужчина, которому отказали в обслуживании.

На кадрах записи можно видеть, что сначала с клиентом отказывается общаться по-украински кассир: молодой человек при этом демонстративно сложил руки на груди. Его позицию поддержала и администратор магазина. Женщина заявила возмущенному клиенту, что «ходила в русскую школу».

«Оно мне не надо! Я училась на русском языке, в русской школе! Я общаюсь на русском! Если мне директор скажет говорить на украинском, тогда я буду на нем говорить!» — подчеркнула она.

При этом автор ролика пытается заставить их прочитать некие официальные бумаги, которые он получил в ответ на свою жалобу на аналогичное поведение персонала этого супермаркета ранее. Однако должного эффекта его действия и ссылки на Конституцию Украины не произвели.