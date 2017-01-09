Рогозин показал лицо «главного российского хакера»

Москва, 9 января. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин разместил на своей странице в Facebook картинку с «главным российским хакером», в роли которого выступает персонаж фильма «Брат 2» Виктор Багров. Так автор поста с иронией отреагировал на доклад американских спецслужб о кибератаках, в которых якобы замешана Россия.

Рогозин опубликовал кадр из фильма, на котором персонаж актера Виктора Сухорукова проходит паспортный контроль в аэропорту. Изображение сопровождается подписью «Разведка США и Украины опубликовала фото главного «российского хакера» в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ». По сюжету культового фильма, старший из братьев Багровых назвал эту конференцию в качестве цели поездки в Америку, однако посещать ее он не планировал.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва устала от бесконечных обвинений в хакерских атаках со стороны США. По его словам, спецслужбы не предъявили никаких доказательств причастности нашей страны к кибератакам на Демократическую партию США.