Роженица в Подмосковье умерла из-за ошибки анестезиолога

Шатура, 9 января. Анестезиолог из подмосковного города Шатура предстанет перед судом после смерти его пациентки. Мужчина допустил врачебную ошибку во время операции кесарева сечения.

По данным следствия, 3 января анестезиолога вызвали акушеры родильного отделения для ведения наркоза роженице. 53-летний медик обвиняется в том, что ненадлежащим образом установил интубационную трубку для искусственной вентиляции легких, что в итоге и привело к гибели пациентки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК РФ. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.