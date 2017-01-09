Бойцы ДНР в Зайцево рассказали о мародерстве ВСУ

Зайцево, 9 января. Ополченцы Донецкой Народной Республики, дислоцированные в Зайцево, рассказали о «бизнесе» украинских силовиков.

Военнослужащие ДНР сообщили о том, что бойцы ВСУ и нацбатов даже и не думают приезжать в Донбасс воевать за идею, их интересует только нажива и грабеж. Набив мошну, они тут же стремятся вернуться назад. На блокпосту «Майорск» они, не стесняясь, берут деньги за проезд вне очереди, с каждой фуры полагается по 20 тысяч гривен. В занятых населенных пунктах собирают подати с местного населения якобы на нужды армии, на самом деле деньги идут в карманы националистов. Из приглянувшегося дома могут запросто выгнать людей, чтобы расквартироваться самим.