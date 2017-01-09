Роскомнадзор закрыл 47 сайтов из-за «Викинга»-«нелегала»

Москва, 9 января. Роскомнадзор обнаружил 696 сайтов, на которых незаконно распространялся фильм «Викинг». В результате к 47 сайтам был ограничен доступ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 9 января 2017 года было выявлено 696 сайтов, на которых распространялись нелегальные копии фильма, а также анонсы. Роскомнадзор предпринял меры реагирования.

«Ограничивается доступ к 47 страницам сайтов с пиратской копией фильма», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что первые пиратские копии появились в Сети после 22.00 31 декабря, а пик распространения пришелся на 1 и 2 января. К настоящему моменту динамика нелегального распространения произведения снизилась.