Путин поддержал обучение студентов через Интернет

Москва, 9 января. Высшие учебные заведения Российской Федерации расширяют возможности дистанционного обучения студентов. Так считает глава государства Владимир Пути, который встретился с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым.

«Значительно выросло количество студентов, которые учатся в удаленном доступе, через Интернет, с помощью современных технологий», — цитирует слова президента издание «Известия».

Напомним, ранее глава РФ Владимир Владимирович Путин отметил возросшую роль страны в «глобальной циркуляции мозгов».

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