Сирия, 9 января. Военнослужащие сирийской армии ликвидировали высокопоставленного командира «Файлак Аль-Рахман» в ходе боев в Восточной Гуте. Террористы ИГ* казнили 12 жителей Ракки за использование спутниковых тарелок. Подразделения САА отбили атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры»** на востоке от Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) контратаковали укрепленные районы боевиков формирования «Файлак Аль-Рахман» в окрестностях населенного пункта Хзарма, расположенного в Восточной Гуте под Дамаском. Сообщается, что в ходе наступления были ликвидированы несколько членов группировки, в том числе один из высокопоставленных командиров «Аль-Рахман» Хамза Аль-Асари.
Правительственные подразделения провели ответный обстрел позиций боевиков повстанческих группировок, дислоцирующихся в северной части провинции Латакия. Солдаты САА открыли огонь по укрепрайонам повстанцев на окраине населенного пункта Аль-Хор в районе горной цепи Аль-Акрад. Обстрел велся из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. Уничтожены несколько боевиков, многие получили ранения.
Боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции обстреляли жилые кварталы районов Аль-Мухафаза и Аль-Захра на западе Алеппо из крупнокалиберных минометов. Несколько многоквартирных жилых домов получили многочисленные повреждения, одно из зданий частично разрушено. Информации о пострадавших среди мирного населения на данный момент не поступало.
По информации новостного агентства SANA, на востоке от города Хомс вблизи позиции САА продолжаются ожесточенные столкновения между военнослужащими правительственной армии и боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Источник сообщает, что террористы несут потери в численной силе и вооружении, однако пока не прекращают попыток прорвать оборону.
Сирийские войска нанесли мощный артиллерийский удар по позициям отрядов боевиков террористических группировок в окрестностях города Даръа в ответ на недавний массированный огонь из минометов и ракетных установок. Сообщается, что было уничтожено не меньше пяти боевиков. Время от времени перестрелки в этом районе возобновляются.
В городе Ракка террористы ИГ устроили публичную казнь 12 мирных жителей. Все они обвинялись в использовании спутниковых тарелок. Люди были убиты выстрелами в голову. Как отмечает военный источник ФАН, очевидно, боевики возобновили кампанию по борьбе со спутниковыми тарелками, что связано с опасениями террористов относительно авиаударов.
Отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** ведут бои с террористами ИГ за контроль над населенным пунктом Джубб Аль-Шаир, находящимся на западе от города Ракка. Бойцам SDF удалось отбить территории в его окрестностях, однако из-за прибывшего подкрепления ИГ продвижение демократических сил в этом регионе приостановилось. На данный момент интенсивные перестрелки из арторудий и пулеметов все еще продолжаются.
Боевики повстанческих группировок обстреляли опорные пункты правительственной армии недалеко от населенного пункта Хнефис в южной части провинции Хама. Сообщается, что никто из сирийских солдат не пострадал. В настоящий момент подразделения САА готовятся открыть ответный огонь по позициям повстанцев из крупнокалиберных артиллерийских орудий и ракетных установок.
Согласно информации командования западной коалиции, подразделения иракской армии полностью освободили район Аль-Баладия города Мосул в ходе ожесточенных боев с отрядами террористов ИГ. В данный момент продолжаются перестрелки в соседнем квартале Домиз, большая часть которого уже также перешла под контроль правительственных сил. Тем не менее, как отмечает специальный источник ФАН, тактика ведения боев в жилых кварталах демонстрирует готовность коалиции уничтожить все живое, включая гражданское население, ради быстрых успехов. Источник прислал в редакцию видеозапись, на которой зафиксированы последствия ожесточенных столкновений в регионе.