Сирия, 9 января. Военнослужащие сирийской армии ликвидировали высокопоставленного командира «Файлак Аль-Рахман» в ходе боев в Восточной Гуте. Террористы ИГ* казнили 12 жителей Ракки за использование спутниковых тарелок. Подразделения САА отбили атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры»** на востоке от Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) контратаковали укрепленные районы боевиков формирования «Файлак Аль-Рахман» в окрестностях населенного пункта Хзарма, расположенного в Восточной Гуте под Дамаском. Сообщается, что в ходе наступления были ликвидированы несколько членов группировки, в том числе один из высокопоставленных командиров «Аль-Рахман» Хамза Аль-Асари.

Провинция Латакия

Правительственные подразделения провели ответный обстрел позиций боевиков повстанческих группировок, дислоцирующихся в северной части провинции Латакия. Солдаты САА открыли огонь по укрепрайонам повстанцев на окраине населенного пункта Аль-Хор в районе горной цепи Аль-Акрад. Обстрел велся из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. Уничтожены несколько боевиков, многие получили ранения.

Провинция Алеппо

Боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции обстреляли жилые кварталы районов Аль-Мухафаза и Аль-Захра на западе Алеппо из крупнокалиберных минометов. Несколько многоквартирных жилых домов получили многочисленные повреждения, одно из зданий частично разрушено. Информации о пострадавших среди мирного населения на данный момент не поступало.

Провинция Хомс

По информации новостного агентства SANA, на востоке от города Хомс вблизи позиции САА продолжаются ожесточенные столкновения между военнослужащими правительственной армии и боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Источник сообщает, что террористы несут потери в численной силе и вооружении, однако пока не прекращают попыток прорвать оборону.

Провинция Даръа

Сирийские войска нанесли мощный артиллерийский удар по позициям отрядов боевиков террористических группировок в окрестностях города Даръа в ответ на недавний массированный огонь из минометов и ракетных установок. Сообщается, что было уничтожено не меньше пяти боевиков. Время от времени перестрелки в этом районе возобновляются.

Провинция Ракка

В городе Ракка террористы ИГ устроили публичную казнь 12 мирных жителей. Все они обвинялись в использовании спутниковых тарелок. Люди были убиты выстрелами в голову. Как отмечает военный источник ФАН, очевидно, боевики возобновили кампанию по борьбе со спутниковыми тарелками, что связано с опасениями террористов относительно авиаударов.

Отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** ведут бои с террористами ИГ за контроль над населенным пунктом Джубб Аль-Шаир, находящимся на западе от города Ракка. Бойцам SDF удалось отбить территории в его окрестностях, однако из-за прибывшего подкрепления ИГ продвижение демократических сил в этом регионе приостановилось. На данный момент интенсивные перестрелки из арторудий и пулеметов все еще продолжаются.

Провинция Хама

Боевики повстанческих группировок обстреляли опорные пункты правительственной армии недалеко от населенного пункта Хнефис в южной части провинции Хама. Сообщается, что никто из сирийских солдат не пострадал. В настоящий момент подразделения САА готовятся открыть ответный огонь по позициям повстанцев из крупнокалиберных артиллерийских орудий и ракетных установок.

Ирак

Согласно информации командования западной коалиции, подразделения иракской армии полностью освободили район Аль-Баладия города Мосул в ходе ожесточенных боев с отрядами террористов ИГ. В данный момент продолжаются перестрелки в соседнем квартале Домиз, большая часть которого уже также перешла под контроль правительственных сил. Тем не менее, как отмечает специальный источник ФАН, тактика ведения боев в жилых кварталах демонстрирует готовность коалиции уничтожить все живое, включая гражданское население, ради быстрых успехов. Источник прислал в редакцию видеозапись, на которой зафиксированы последствия ожесточенных столкновений в регионе.