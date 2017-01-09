Оренбуржец зверски убил мать четверых детей из-за денег

Оренбург, 9 января. Зверское убийство многодетной матери было совершено в поселке Белогорский Оренбургской области. По подозрению в совершении преступления задержан ее 48-летний сожитель.

Тело 40-летней женщины с множественными ножевыми ранениями было найдено в бане на территории поселка 7 января. В ходе расследования уголовного дела был задержан мужчина, который признался в совершении убийства.

По его словам, поводом для расправы над сожительницей послужила ссора из-за совместного бюджета. Разъяренный злоумышленник изрезал ножом потерпевшую, спрятал ее тело в бане и сбежал. Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, преступник нанес своей жертве не менее 13 ударов ножом.

«По имеющимся данным, у потерпевшей на иждивении четверо малолетних детей в возрасте 7, 8, 9 и 12 лет, которые переданы органам опеки и попечительства для обеспечения их дальнейшего жизнеустройства», — добавили в ведомстве.