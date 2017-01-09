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Волочкова запретила «моральным уродам» смотреть на ее голые фото с Мальдив
Общество

Волочкова запретила «моральным уродам» смотреть на ее голые фото с Мальдив

Сегодня 18:03
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Волочкова запретила «моральным уродам» смотреть на ее голые фото с Мальдив

Москва, 9 января. Скандально известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова выложила в Instagram очередную порцию фото с отдыха на Мальдивах. На снимках балерина вновь предстала перед подписчиками в полуобнаженном виде, чем вызвала их недовольство. 

В частности, недовольство подписчиков вызвал лиф от купальника «с дырочками для сосков», а также микроскопические трусики, едва прикрывающие зону бикини балерины. После волны негативных комментариев Волочкова обратилась к пользователям соцсети с рекомендацией терпеть ее пляжные фото или отписаться от новостей, а также напомнила, что в Instagram есть функция отключения комментариев, и тут же ею воспользовалась. 

«Ну потерпите меня в купальниках на протяжение отдыха. Я понимаю, что многим не дает покоя моя персона, моя форма, моя внешность и многое другое. Ну отпишитесь от моей странички, на время хотя бы. Чтобы так не нервничать», — обратилась балерина к подписчикам. Кроме того, Волочкова назвала «моральной уродкой» подписчицу, заявившую, что Волочкова чрезмерно «раскачалась» и с каждым годом фигурой больше напоминает мужчину. 

#анастасия волочкова
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