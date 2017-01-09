Робот-шахматист продемонстрировал свои способности на выставке CES-2017

Москва, 9 января. Инженеры из Тайваня представили на выставке технологий CES-2017 робота, который может ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с людьми.

Изобретение также способно выполнять задачи по обслуживанию и производству и учиться новым действиям, например, накрывать на стол или помогать готовить пищу. Робот умеет адаптироваться к ситуации вместо того, чтобы следовать одному алгоритму.

Свои способности он продемонстрировал, играя в шахматы с посетителями выставки. Робот умеет распознавать разных игроков и положение фигур на доске. Он легко обращается с мелкими предметами и также может налить кофе независимо от того, куда будет поставлена чашка, сообщает «Индикатор».