«Роснефть» наращивает поставки нефти в Китай

Москва, 9 января. «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали дополнительное соглашение, посвященное увеличению поставок нефти транзитом через Казахстан.

Речь идет о дополнительных 70 миллионах тонн черного золота. Согласно предварительным данным, контракт был продлен до конца 2023 года.

«Общий объем поставок нефти по вышеуказанному контракту, с учетом ранее направленных 21 миллиона тонн, достигнет 91 миллиона тонн за 10 лет», — отметили в пресс-службе российской компании.

Напомним, ранее стало известно о том, что нефтетрейдер Glencore и фонд Qatar Investment Authority закрыли сделку по покупке пакета акций «Роснефти».

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