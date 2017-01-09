Скончался глава Санкт-Петербургского отделения Союза художников

Санкт-Петербург, 9 января. Известный скульптор и председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ Альберт Чаркин скончался на 80-м году жизни. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба администрации губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«Это был человек удивительной работоспособности и редкой природной одаренности, бесконечно преданный любимому делу», — отметил глава города.

Свои соболезнования родственникам Чаркина также выразил и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Напомним, ранее стало известно о кончине основателя ВИА «Поющие гитары» Анатолия Васильева.

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