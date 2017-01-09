Малыш захлебнулся в собственной ванной в Новосибирске

Новосибирск, 9 января. Обстоятельства гибели полуторагодовалого малыша, захлебнувшегося во время купания в ванной, выясняют следователи Новосибирска.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла 4 января в квартире одного из жилых домов в квартире Первомайского района города. Родители ребенка вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не успели спасти жизнь малыша. Когда скорая приехала на место ЧП, мальчик был мертв.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего, родители погибшего ребенка дали показания.