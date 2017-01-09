Ученые назвали смартфон главным убийцей детского зрения

Пхеньян, 9 января. Смартфоны не только отвлекают подрастающее положение, но и плохо сказываются на детском зрении.

К такому выводу пришли корейские ученые, которые установили, что дети, которые проводят за мобильными устройствами больше трех часов в день, чаще страдают от так называемого синдрома сухого глаза. Данный синдром выражается в нарушении работы слезных желез, при котором глаза становятся красными и опухают, что приводит к ухудшению зрения.

Ученые проверили почти тысячу детей в возрасте от 7 до 12 лет и установили, что 6% маленьких пациентов страдают от синдрома сухого глаза. Родителям исследователи советуют ограничивать время, которое ребенок проводит с гаджетами, чтобы избежать проблем со зрением.