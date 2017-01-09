Донецк потратит на ремонт дорог в ДНР почти миллиард рублей в 2017 году

Донецк, 9 января. Министерство транспорта Донецкой Народной Республики запланировало отремонтировать в текущем году междугородные трассы на сумму в 993 миллиона рублей.

Минтранс ДНР намерен заменить дорожное полотно площадью в 800 тысяч квадратных метров, сообщают в ведомстве. Это значительно улучшит дорожную инфраструктуру республики. В прошлом году дорожникам удалось отремонтировать только 183 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Власти Донецкой Народной Республики активно ведут восстановление инфраструктуры государства, разрушенной постоянными обстрелами со стороны украинских силовиков, восстанавливают автобусные и троллейбусные маршруты, ремонтируют здания учреждений социального значения.