Яблоки раздора: как голые ягодицы солистки группы Serebro рассорили соцсети

Москва, 9 января. Фото полностью обнаженной солистки группы Serebro Ольги Серябкиной в Instagram вызвало настоящую бурю в соцсетях. Часть подписчиков певицы обрадовались откровенным снимкам, но нашлись и те, кто обвинил ее в «глупом голом пиаре».

На фото можно видеть полностью обнаженную Серебрякину. Она прыгает на кровати. В момент прыжка ее сфотографировали со спины. В подписи к изображению артистка пожелала всем доброго утра.

В комментариях некоторые пользователи с удовольствием отметили, что такие посты Серебряковой действительно делают их утро добрым. Но их энтузиазм разделили все же не все. Так, некоторые участники обсуждения решили, что таким образом она просто хочет привлечь к себе внимание. Таким образом, по их мнению, это просто «никудышный и порядком надоевший пиар».