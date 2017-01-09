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Яблоки раздора: как голые ягодицы солистки группы Serebro рассорили соцсети
Общество

Яблоки раздора: как голые ягодицы солистки группы Serebro рассорили соцсети

Сегодня 17:55
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Яблоки раздора: как голые ягодицы солистки группы Serebro рассорили соцсети

Москва, 9 января. Фото полностью обнаженной солистки группы Serebro Ольги Серябкиной в Instagram вызвало настоящую бурю в соцсетях. Часть подписчиков певицы обрадовались откровенным снимкам, но нашлись и те, кто обвинил ее в «глупом голом пиаре».

На фото можно видеть полностью обнаженную Серебрякину. Она прыгает на кровати. В момент прыжка ее сфотографировали со спины. В подписи к изображению артистка пожелала всем доброго утра.

В комментариях некоторые пользователи с удовольствием отметили, что такие посты Серебряковой действительно делают их утро добрым. Но их энтузиазм разделили все же не все. Так, некоторые участники обсуждения решили, что таким образом она просто хочет привлечь к себе внимание. Таким образом, по их мнению, это просто «никудышный и порядком надоевший пиар».

комментарии
Ярослава Замысловатова
#ольга серебрякина #serebro
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Politico: 5 русских слов, объясняющих действия Владимира Путина в 2017 году
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