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Вклад России в борьбу против ИГ в Сирии сравнили с победой над фашизмом
Политика

Вклад России в борьбу против ИГ в Сирии сравнили с победой над фашизмом

Сегодня 17:43
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Вклад России в борьбу против ИГ в Сирии сравнили с победой над фашизмом

Москва, 9 января. Вклад России в борьбу с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ) соизмерим с ролью Советской армии в победе над фашизмом. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, отвечая на слова главы Пентагона Эштона Картера, который назвал роль России в войне с ИГ «нулевой».

«Если у американских генералов проблема с пропагандой, которую они впитывают с воздуха, то это их проблема, а не наша. Всему миру очевидно, какую роль Россия сыграла в разгроме ИГ», — заявил Шерин в комментарии Lenta.ru.

Ранее глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что Москва обещала бороться с ИГИЛ, однако не сдержала свое слово, так как Российская Федерация ничего не сделала для урегулирования ситуации в Сирии.

комментарии
Кирилл Иванов
#александр шерин
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