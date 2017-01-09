«Мосводоканал» опроверг причастность к приостановке выдачи виз посольством США

Москва, 9 января. Посольство США в Москве временно прекратило выдачу виз, объяснив это проблемами с водоснабжением в здании дипмиссии. Вместе с тем, в «Мосводоканале» сообщили, что никаких жалоб от сотрудников посольства не получали.

Коммунальщики сообщили, что никаких жалоб на проблемы с водоснабжением от представителей посольства не получали.

«Никаких заявок не было, мы никаких ограничений не устанавливали», — сообщили сотрудники «Мосводоканала» агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в связи с проблемами с водоснабжением посольство США в Москве приостановило выдачу виз, а также рассмотрение несрочных запросов от американских граждан.