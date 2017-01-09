Клинтон зареклась участвовать в любых выборах

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Вашингтон, 9 января. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла борьбу за президентский пост Дональда Трампу, отказалась участвовать в выборах на должность мэра Нью-Йорка. Об этом в понедельник заявил близкий друг семьи Клинтон.

По его словам, Хиллари Клинтон в принципе больше не намерена выдвигать свою кандидатуру на какие бы то ни было выборные должности.

«Не думаю, что она когда-либо снова станет баллотироваться на выборные должности. Я думаю, что ее работа будет состоять в помощи детям и нуждающимся семьям. Это то, чем она занималась всю жизнь», — приводит его слова The Independent.

Напомним, что Хиллари Клинтон считалась фаворитом предвыборной гонки в США, однако в конечном итоге проиграла своему главному сопернику Дональду Трампу. Инаугурация Трампа состоится 20 января.