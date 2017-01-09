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Дело — табак: сколько россияне заплатят за сигареты в новом году
Общество

Дело — табак: сколько россияне заплатят за сигареты в новом году

Сегодня 17:30
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Дело — табак: сколько россияне заплатят за сигареты в новом году

Москва, 9 января. Самый сильный рост в новом году продемонстрируют цены на табак и алкоголь, а также тарифы на электроэнергию. 

Так, согласно распоряжению правительства РФ, больше остальных регионов ощутят изменения в платежах за ЖКХ в Москве и Петербурге. Жители именно этих двух городов станут платить за эти услуги в среднем на 7% и 6% больше.

Подорожание госакцизов обернется скачком цен на алкоголь и сигареты. Эксперты не исключают, что рост цен на табак может достичь 10–30%, а за одну пачку сигарет премиум-сегмента россиянам придется отдать почти 200 рублей. 

Бензин, по мнению аналитиков, подрастет в цене примерно на 5–10%. Так, стоимость литра бензина марки Аи-95, по их расчетам, может достичь 45 рублей. На 7% больше придется отдать и за проезд на общественном транспорте. А причина этого опять же кроется в росте цен на топливо. 

Кроме того, автовладельцам повысили штрафы за отсутствие техосмотра. Теперь это нарушение обойдется в сумму от 500 до 800 рублей. Кроме того, из-за введения 10-го повышающего коэффициента  почти втрое вырастет стоимость ОСАГО для злостных нарушителей.  

График изменений цен на ряд товаров и услуг в 2017 году опубликовала сегодня газета «Известия».

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Ярослава Замысловатова
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