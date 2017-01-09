Ассанж указал на ошибки, разоблачающие доклад США о «русских хакерах»

Лондон, 9 января. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал доклад разведки Соединенных Штатов Америки, в котором российская сторона обвиняется во взломе серверов Демократической партии США.

Он указал на ряд неточностей в документе, авторы которого намеренно исказили временные рамки инцидента. При этом в докладе нет доказательств причастности «российских хакеров» к кибератакам.

«Налицо политизированность доклада», — отметил Ассанж.

Как ранее сообщала Газета.Ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова едко высмеяла скандальный доклад американской разведки.

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