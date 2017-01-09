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Суд над тренером по йоге в Петербурге отложили на неделю
Общество

Суд над тренером по йоге в Петербурге отложили на неделю

Сегодня 19:08
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Суд над тренером по йоге в Петербурге отложили на неделю

Санкт-Петербург, 9 января. Слушания по делу в отношении программиста Дмитрия Угая, задержанного за нарушение миссионерской деятельности во время лекции по йоге в Петербурге, перенесены на 18 января.

Заседание, которое началось 9 января, был отложено в связи с вызовом свидетеля — оперуполномоченного, который составил протокол об административном правонарушении.

Угай был задержан 22 октября прошлого года во время чтения лекции об основах йоги на фестивале в лофт-проекте «Этажи». Спустя 40 минут после начала выступления двое правоохранителей посадили его в машину и увезли в отдел полиции.

В отношении Угая был составлен протокол о нарушении закона «О свободе совести и религиозных объединениях». По мнению стражей порядка, он призывал примкнуть к одному из ответвлений индуизма. При этом защита Угая утверждает, что лекция носила светский характер, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

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Катерина Михайлиди
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