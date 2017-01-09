Боевиков ИГИЛ под Пальмирой армия САР уничтожает при помощи «Шишиги»

Дамаск, 9 января. Сирийские оружейники превращают легендарные «Шишиги» в самоходные зенитные установки для борьбы с террористами.

Автомобили ГАЗ-66 уже давно стоят на вооружении сирийской армии, чаще всего они использовались как обычное транспортное средство для переброски грузов или живой силы. Однако военное время вынудило сирийцев приспосабливать для боев с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) все подручные средства, и они успешно справляются с этой задачей. На «Шишигу» установлена 23 миллиметровая спаренная зенитная пушка, боевой расчет надежно укрыт за бронещитом. Также броней прикрыт топливный бак. Сирийская армия активно использует модернизированные «Шишиги» в боях под Пальмирой.