Ночные кошмары и жажда отмщения: девушка-езидка рассказала о секс-рабстве в ИГИЛ

Британская газета Daily Mail опубликовала историю о девушке-езидке, которую два года держали в плену и пытали террористы ИГИЛ. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Ламия Хаджи Башар была обречена на сексуальное рабство членами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.). Два долгих года она смотрела, как в самом сердце Сирии и Северном Ираке детей продают в рабство. Ламия была одной из нескольких тысяч женщин и девочек, секс-рабынь, которыми торговали как животными, а потом насиловали фанатики-варвары. Но теперь девушка свободна, она живет в уединении в Германии, надеется начать жизнь с чистого листа и поступить в университет.

Двухлетнее заточение оставило глубокие шрамы не только в душе хрупкой девушки: во время побега она была ранена, и на лице 18-летней Ламии остались борозды, которые до конца ее дней будут напоминать бывшей пленнице боевиков ИГИЛ об ужасах.

Ламия проявила недюжинное мужество, когда решились рассказать миру свою историю. Недавно Ламия получила премию имени Сахарова в области прав человека «За свободу мысли».

Сама девушка рассказывает, что неоднократно пыталась сбежать, но ее ловили, тащили обратно, перепродавали и насиловали снова и снова. Девушка вспоминала, как дерзко стояла на скамье подсудимых перед судьей «Исламского государства». Кровь лилась из ее рта и носа, а тело ее было покрыто синяками — результатом очередного чудовищного истязания похитивших ее боевиков ИГ, которым было мало избивать девушку руками и ногами — они дополнили свои пытки кабелями и оружием. Перед этим она вновь попыталась сбежать: девушку поймали, когда она пыталась вывести из исламского ада других рабынь.

«Судья сказал, что либо меня убьют, либо отрежут ногу, чтобы я больше не смогла убежать», — вспоминает Ламия. — Я ответил, что если мне отрежут одну ногу, я использую вторую и выберусь отсюда. Сказала, что никогда не сдамся. Они ответили, что будут продолжать пытать меня, если я снова попытаюсь сбежать». Девушка осталась цела благодаря высокопоставленному чиновнику, который принял решение продать ее новым хозяевам.

Ламия из деревни езидов (курдская этноконфессиональная группа, говорящая на диалекте курманджи курдского языка арийской ветви индоевропейской семьи, в основном езиды живут в Иракском Курдистане — прим. ред.) на севере Ирака. В населенном пункте счастливо проживали порядка двух тысяч человек. Ламия ходила в школу и надеялась, что когда-нибудь станет учителем. Но в 2014 году в селение вторглись террористы. Все было просто: либо ты принимаешь ислам (в их извращенном представлении), либо смерть.

«Когда я впервые услышала слово «ИГИЛ», я подумала, что это какое-то новое животное, — вспоминает Ламия. — Я не знала, что они террористы. Деревня была окружена, но они сказали, что не навредят. Нескольким семьям удалось сбежать еще тогда».

15 августа 2014 года в селение ворвалась группа мужчин, облаченных в черные одеяния. Женщин и детей держали на первом этаже в школе.

«Я была так напугана. Я думала об отце, моей семье, что будет с моей жизнью, — говорит девушка. — Тогда они забрали всех наших мужчин: отцов, сыновей, братьев». Это был последний раз, когда она видела свою семью. «Женщинам сказали, что всех мужчин отправили к горе Синджар, где езиды нашли убежище, но через 10 минут послышалась стрельба», — продолжает Ламия.

Женщин разделили на две группы: замужних женщин и маленьких детей доставили Таль-Афар, а незамужние и подростки были отправлены в Мосул. Пожилых женщин убили.

Ламия и три ее сестры попали в ад. «Мужчины набрасывались на нас, трогали и целовали», — говорит она. В Мосуле пленников затолкали в большое здание, наполненное сотнями езидов того же возраста. Оказалось, что это невольничий рынок, где боевики покупают секс-рабынь.

«Они все время приходили и выбирали девушек, если кто-то отказывался идти, их избивали тросами, — вспоминает бывшая пленница. — Это было так больно видеть, как эти монстры, нападают на девушек. Даже девочки девяти и десяти плакали и умоляли не трогать их. Я не могу описать этот ужас».

Человек из Саудовской Аравии, лет сорока, купил Ламию и одну из ее сестер. Они были переправлены в оплот ИГИЛ в Сирии — город Ракка. Их держали в наручниках. «Он был плохим человеком, мы были с ним три дня. Он попытался задушить меня после того, как я отвергла его ухаживания. Его руки сомкнулись на моей шее, — говорит девушка. — Чтобы сломать меня, он бросил нас с сестрой в комнату, где было около 40 мужчин. Они издевались над нами. Вы не можете себе представить этого — две маленькие девочки в руках стольких монстров. Там происходили страшные вещи».

После этого девушек перепродали другим террористам примерно за 100 фунтов каждую. Ламию купил мужчина из Мосула. Ее держали взаперти в комнате, но ей удалось целых пять раз попытаться сбежать из плена. Один раз девушка выпрыгнула из окна. Местный мужчина помог ей и три дня прятал раненую Ламию в своем доме. Они были готовы передать ее родственникам, но все члены семьи девушки были либо в плену, либо уже убиты. Через три дня испуганные спасители передали ее обратно ИГ — девушку выследили благодаря компьютеризированной системе регистрации, которая используется для записи продажи. Перед тем, как доставить ее к «хозяину», который избил девушку до полусмерти, ее пытали шестеро мужчин. После второй попытки побега ее перепродали другому боевику.

«Каждый раз, когда я попытался убежать, они пытали меня, но это сделало меня сильнее. Я никогда не сдавалась, — улыбается девушка. — Я видела так много жестокости, так много преступлений. Это дало мне силы продолжать борьбу против них. Меня продали седовласому мужчине, он жил с женой и сыном. Я сказала, что могу быть рабыней, но, пожалуйста, не трогайте меня. Затем он изнасиловал меня. Однажды я попросила жену и его мать защитить меня от сексуального насилия, но они сказали, что это его право, так как я безбожница». После очередной попытки ее снова продали. Девушка призналась, что каждый был еще хуже, чем предыдущий, они постоянно били ее, кричали.

Последним ее хозяином был опытный подрывник. У него был большой подвал в Мосуле, весь заполненный машинами, жидкими взрывчатыми веществами и электрооборудованием. Ламию заставляли работать бок о бок с мужчинами и делать жилеты для смертников. Она научилась подключать провода – делала по 50 устройств в день. Однажды она услышала, как рядом взрываются ракеты и шум самолетов.

«Я надеялась, что на нас нападут, и все мы умрем, — говорит Ламия. — Я хотела закончить мои страдания. И я хотела уничтожить это страшное место, потому что там делали бомбы».

В какой-то момент она убедила других рабынь сделать рывок к свободе. Это была та самая попытка побега, после которой девушку жестоко избили, и она предстала перед «местным» судом. После чего ее продали хирургу, который занимался работорговлей в свободное от «штопания» ран террористов время. Ламия работала в его больнице, ей был выделен мобильный телефон, который стал ее спасением: пленнице удалось связаться с дядей в Курдистане. Дядя заплатил контрабандисту 7,5 тысячи долларов, чтобы выкупить племянницу. Девушка из Кочо, Кэтрин, и девятилетняя девочка по имени Алмас вместе с Ламией в ночи убегали из плена на свободу, но Кэтрин и Алмас погибли, наступив на мину. С того момента прошло около девяти месяцев. Ламия до сих пор помнит, как курдские солдаты отнесли ее в больницу, где врачам пришлось удалить молодой девушке один глаз. Позднее с помощью благотворительной организации, помогающей пострадавшим от террора женщинам и детям, Ламию переправили в Германию. За счет благотворителей ей проведут еще две операции по восстановлению зрения левого глаза и лазерное лечение, которое хоть немного, но сгладит ее шрамы. По сей день 18-летняя беженка не может избавиться от кошмаров и постоянно думает о тех, кто остался в плену. Пять сестер Ламии также смогли сбежать, но девятилетняя Маяда до сих пор в плену боевиков.

«Эти люди хотели уничтожить мой народ, мою религию, но мы все выдержим, — говорит Ламия. — Моя работа состоит в том, чтобы сказать тем женщинам и девушкам, что они не одиноки. И мы будем требовать справедливости для тех монстров, которые причинили нам эту боль».