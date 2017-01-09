В Киеве закрыт крупнейший благотворительный фонд, тысячи пенсионеров умрут от голода

Киев, 9 января. Благотворительный фонд «Социальное партнерство», содержащий, в том числе, крупнейшую бесплатную столовую в переулке Лобачевского, закрылся, потому что местные чиновники вымогали с фонда деньги, а не помогали, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Дневной центр для малообеспеченных людей «Стефания», бесплатная столовая в переулке Лобачевского, ежедневно кормила 300-400 пенсионеров. Это был самый крупный центр подобного рода в Европе и после переворота 2014 года он был очень востребован, поскольку в стране появилось огромное количество переселенцев, нищих и безработных. При центре работал и круглосуточный пункт обогрева, который открывался в период холодов.

Также фонд финансировал мобильную службу помощи необеспеченным людям «Социальный патруль» – мобильные пункты питания в Киеве под открытым небом для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и бездомных. География – 32 мобильных пункта в столице, помощь оказывалась 1600 человек ежесуточно.

Ранее ФАН делал репортажи из центра «Стефания», по которым можно было понять, что в незамысловатой горячей пище ежедневно нуждались не какие-то бомжи, а типичные киевские пенсионеры, которые сейчас физически не могут прожить на установленную правительством пенсию в 1200-1500 гривен.

Сейчас фонд закрыт, на воротах висит объявление, что закрыты все программы помощи нуждающимся. Охранник центра Александр Бородюк рассказал корреспонденту ФАН, что начальство объяснило закрытие просто: нет денег. «Раньше помогали фонду многие, мы 20 лет работаем, все было нормально. Но в последние два года как отрезало – никто не хочет давать деньги на благотворительность, все сами стали злые и голодные», - объяснил охранник.

По его словам, если центр не заработает или ему не появится замена, тысячи киевских пенсионеров и малоимущих просто умрут от голода. «Сюда люди приходили в последней стадии голодные, траву ели. Здесь хоть как-то возвращались в жизнь, обогревались, подъедались и шли дальше. Сейчас им всем конец», - подытожил сторож бывшей столовой.

В социальных сетях распространяется информация, что фонд стал жертвой вымогательства со стороны украинских чиновников, которые требовали денег за формальные разрешения на работу проектов фонда, в частности, запросили крупную взятку за аренду земли, где предполагалось разместить ночлежку. Также в соцсетях приводятся диалоги, которые якобы вели украинские чиновники с руководством фонда. Из этой информации можно сделать вывод, что даже за сам факт не чинения препятствий фонду вымогались немалые суммы.

Получить информацию от руководства фонда корреспонденту ФАН не удалось, на телефонные звонки никто не ответил.

На сайте фонда вывешено объявление следующего содержания:

«К сожалению, за долгие и, бесспорно, важные для многих людей, 18 лет работы Фонда, нам так и не удалось добиться поддержки властей и бизнеса ни в расширении деятельности, ни в информационной сфере; даже в банальном предоставлении льготных тарифов... Один из примеров сложностей, с которыми мы сталкивались – это то, что Фонду так и не разрешили создать бесплатное место ночлега для бездомных, которое спасло бы множество жизней. Мы не просили финансовой поддержки – нам нужно было просто содействие городских властей, помощь в привлечении внимания общественности и СМИ.

Мы верим в то, что, спустя время, необходимость взаимодействия с благотворителями станет основой эффективной социальной политики в Украине. Когда-то – но не сейчас. Именно поэтому с 1 января 2017 года Фонд «Социальное партнерство» приостанавливает свою работу.

Все пожертвованные средства были потрачены по целевому назначению, в чем Вы можете убедиться, посмотрев все отчеты по проектам (https://socpartnerstvo.org/ru/projects/).

Мы благодарны всем тем, кто эти годы был с нами, и помогал делать мир лучше. Мы точно знаем – Вы будете продолжать делиться теплом своих сердец с нуждающимися людьми и дальше. Ведь так просто найти слова поддержки для потерявшего веру или купить еду для голодного! Команда Фонда останавливает работу, пребывая в уверенности, что цепочка благих дел никогда не прекратится, а добрые сердца спасут еще не одну тысячу жизней.

С уважением, ВБФ «Социальное партнерство».

Последней новостью на сайте фонда стала констатация факта, что украинцы после 2014 года стали жертвовать меньше всех не только в Европе, а во всем мире, скатившись на последние места в рейтинге благотворителей, после Сенегала, Албании и Афганистана.

Примечательно также, что украинские СМИ вообще не стали упоминать скандальное закрытие проектов фонда, которые спасали от голода тысячи пенсионеров и других нуждающихся. В украинских СМИ предпочитают писать о «массовом голоде в России».